В Пензенской области водитель приговорен к 4,5 годам колонии-поселения за гибель ребенка Криминал

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено жителю Кузнецкого района Пензенской области Сергею Паршуте, который насмерть сбил ребенка, управляя автомобилем в состоянии опьянения.

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«21 февраля в темное время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он управлял автомобилем «ВАЗ-21099». Двигаясь с выключенными фарами по улице Юбилейной в Комаровке в сторону Неверкино, он выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ребенок 2011 года рождения от полученных повреждений скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, мужчина вину признал полностью, пояснив, что он скрылся с места ДТП, пытаясь избежать ответственности.

«Бабушка погибшего мальчика сообщила, что она вместе с двумя внуками шла домой. Из-за поворота на них на большой скорости выехал легковой автомобиль. Она толкнула одного внука в сугроб, а другого прижала к себе. Автомобиль все равно задел их правой передней частью, вырвал мальчика из ее рук и протащил его на капоте», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что бабушка сразу узнала водителя, так как он был ее односельчанином.

«Сергей Паршута лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Также он обязан выплатить матери погибшего ребенка 780 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточнила Наталья Быченкова.

По ее словам, не согласившись с приговором ввиду мягкости назначенного наказания, потерпевшая обратилась с жалобой, которая была оставлена без удовлетворения.