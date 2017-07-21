14:36:37 Пятница, 21 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензенской области водитель приговорен к 4,5 годам колонии-поселения за гибель ребенка

11:21 | 21.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено жителю Кузнецкого района Пензенской области Сергею Паршуте, который насмерть сбил ребенка, управляя автомобилем в состоянии опьянения.

В Пензенской области водитель приговорен к 4,5 годам колонии-поселения за гибель ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«21 февраля в темное время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он управлял автомобилем «ВАЗ-21099». Двигаясь с выключенными фарами по улице Юбилейной в Комаровке в сторону Неверкино, он выехал за пределы проезжей части на правую обочину, где совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ребенок 2011 года рождения от полученных повреждений скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, мужчина вину признал полностью, пояснив, что он скрылся с места ДТП, пытаясь избежать ответственности.

«Бабушка погибшего мальчика сообщила, что она вместе с двумя внуками шла домой. Из-за поворота на них на большой скорости выехал легковой автомобиль. Она толкнула одного внука в сугроб, а другого прижала к себе. Автомобиль все равно задел их правой передней частью, вырвал мальчика из ее рук и протащил его на капоте», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что бабушка сразу узнала водителя, так как он был ее односельчанином.

«Сергей Паршута лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Также он обязан выплатить матери погибшего ребенка 780 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда», — уточнила Наталья Быченкова.

По ее словам, не согласившись с приговором ввиду мягкости назначенного наказания, потерпевшая обратилась с жалобой, которая была оставлена без удовлетворения.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области пресечена деятельность группы, занимавшейся хищением дизтоплива По факту гибели водителя «ВАЗа» в Камешкирском районе организована проверка
Пензенский губернатор предложил чаще рассказывать об успехах здравоохранения Губернатор призвал не сбавлять темпы работ по вводу перинатального центра в Пензе
Житель Пензы погасил долги за ЖКУ, чтобы выехать за границу Ольга Ключникова из Пензы завоевала «золото» Сурдлимпийских игр
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама