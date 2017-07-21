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В Пензенской области пресечена деятельность группы, занимавшейся хищением дизтоплива

14:24 | 21.07.2017 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся хищением дизельного топлива в Пензенской области.

В Пензенской области пресечена деятельность группы, занимавшейся хищением дизтоплива

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, при проверке информации о незаконной деятельности на магистральном нефтепродуктопроводе в Городищенском районе был установлен факт врезки.

«При совместном участии оперативных и следственных подразделений были задержаны четверо участников группы. В ее состав входили жители Пензенской и Брянской областей. Установлено, что злоумышленники совершали хищение путем несанкционированного подключения к нефтепродуктопроводу. Участники группы готовились к осуществлению врезки на протяжении нескольких недель. Они подобрали участок в лесном массиве на расстоянии более 200 метров от места врезки, где производили слив дизельного топлива в емкости. В целях конспирации подозреваемые использовали рации для ведения переговоров и мгновенного оповещения в случае появления поблизости сотрудников охраны и других лиц», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что во время проведенных обысков были изъяты предметы, использовавшиеся при совершении преступления, средства связи, а также похищенное дизельное топливо, которое хранились в емкостях различного объема.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.
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