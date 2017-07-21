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Дело о халатности возбуждено по факту оформления земли в сквере Лермонтова на жителя Пензы

15:17 | 21.07.2017 | Криминал

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту халатных действий, допущенных при регистрации права собственности на земельный участок в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе.

Дело о халатности возбуждено по факту оформления земли в сквере Лермонтова на жителя Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, основанием для этого послужило заявление мэра Виктора Кувайцева о незаконной регистрации права собственности жителя Пензы на земельный участок площадью 1 тыс. 600 кв. метров на территории сквера, который носит имя великого русского поэта.

«По результатам проведенной проверки следственным органом в отношении заместителя начальника отдела по городу Заречному управления Росреестра по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий при регистрации права собственности на данный объект недвижимости», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что противоправными действиями должностного лица муниципальному образованию — городу Пензе — был причинен ущерб в размере более 1,5 млн. рублей.

Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах дела и выяснить, почему житель Пензы обратился в территориальный орган Росреестра в Заречном по вопросу оформления земли в областном центре, а также на каком основании по нему было принято положительное решение.
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