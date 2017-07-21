СКР начал проверку после побега осужденного за убийство мужчины из пензенской колонии Криминал

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Проверка по факту халатности сотрудников пензенской колонии №4 организована в связи с побегом из спецучреждения уроженца Узбекистана Шавката Нематова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая в пятницу, 21 июля.

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«Органами следственного управления начато проведение проверки по факту халатности сотрудников исправительной колонии №4 в связи с побегом из учреждения осужденного, который совершил убийство и разбой», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в пятницу, 21 июля, уроженец Узбекистана Шавкат Нематов 1990 года рождения вышел через контрольно-пропускной пункт исправительной колонии №4, предъявив чужой пропуск.

После этого мужчина незамедлительно был объявлен в розыск.

Приметы сбежавшего осужденного: рост 181 см, телосложение среднее, волосы темные короткие, лоб скошенный, нос средний с горбинкой, подбородок выступающий, глаза карие, лицо овальное смуглое, брови дугообразные.