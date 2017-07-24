16:44:09 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Избивший до смерти свою бабушку психически нездоровый пензенец направлен на лечение

10:32 | 24.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. 22-летний психически нездоровый житель Пензы, до смерти избивший свою бабушку, по направлен по решению суда на принудительное лечение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Избивший до смерти свою бабушку психически нездоровый пензенец направлен на лечение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодой человек в марте 2017 года поссорился со своей бабушкой и ударил ее рукой по голове, а после ее падения — еще несколько раз ногами, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что у молодого человека были выявлены признаки хронического психического расстройства, из-за которого он не осознавал опасность своих действий.

Мария Зимина уточнила, что мужчина будет проходить лечение в специализированной организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Актуальное
Читайте также
Российские онкоцентры уступают зарубежным лишь в уровне комфорта — Виталий Серебряков В Пензенской области начали уборку озимого рыжика
На 4 года в колонию отправится мужчина, срубивший деревья под Пензой ФАС признала нарушением соглашение о сортировке ТКО на пензенском полигоне
Прокурор потребовал обустроить парковочные места для инвалидов у «Пятерочки» и «Каравана» Универсальной теории онкогенеза не существует — Виталий Серебряков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама