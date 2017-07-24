Избивший до смерти свою бабушку психически нездоровый пензенец направлен на лечение Криминал

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. 22-летний психически нездоровый житель Пензы, до смерти избивший свою бабушку, по направлен по решению суда на принудительное лечение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

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«Молодой человек в марте 2017 года поссорился со своей бабушкой и ударил ее рукой по голове, а после ее падения — еще несколько раз ногами, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что у молодого человека были выявлены признаки хронического психического расстройства, из-за которого он не осознавал опасность своих действий.

Мария Зимина уточнила, что мужчина будет проходить лечение в специализированной организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.