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На 18-летнего кузнечанина завели дело за склонение подростка к употреблению алкоголя

09:47 | 25.07.2017 | Криминал

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Кузнецк, 25 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кузнецка 1999 года рождения, который подозревается в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На 18-летнего кузнечанина завели дело за склонение подростка к употреблению алкоголя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, было установлено, что в мае молодой человек неоднократно приобретал спиртное и склонял к его употреблению подростка.

«Он осознавал, что наносит вред здоровью несовершеннолетнего, а также его физическому, психическому, духовному и нравственному развитию», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Кузнецка.
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