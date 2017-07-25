В Пензе с улицы Маркина украден мусорный контейнер весом почти 80 кг Криминал

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу металлического мусорного контейнера весом около 80 кг, принадлежащего организации, который был установлен на улице Маркина в Пензе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления МВД России во вторник, 25 июля.

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По данным ведомства, к совершению преступления оказался причастен 23-летний житель Мокшанского района, который дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

При этом в тексте сообщения УМВД не уточняется, каким именно образом злоумышленник совершил хищение тяжелого мусорного бака, действовал ли он один или с сообщниками, был ли контейнер пуст или полон, а также как впоследствии было использовано украденное имущество.