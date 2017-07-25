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В Пензе с улицы Маркина украден мусорный контейнер весом почти 80 кг

20:15 | 25.07.2017 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу металлического мусорного контейнера весом около 80 кг, принадлежащего организации, который был установлен на улице Маркина в Пензе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления МВД России во вторник, 25 июля.

В Пензе с улицы Маркина украден мусорный контейнер весом почти 80 кг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, к совершению преступления оказался причастен 23-летний житель Мокшанского района, который дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

При этом в тексте сообщения УМВД не уточняется, каким именно образом злоумышленник совершил хищение тяжелого мусорного бака, действовал ли он один или с сообщниками, был ли контейнер пуст или полон, а также как впоследствии было использовано украденное имущество.
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