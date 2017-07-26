19:15:11 Среда, 26 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

По делу об убийстве мужчины на улице Чаадаева в Пензе предъявлено обвинение

16:16 | 26.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Обвинение в убийстве предъявлено мужчине, который, по версии следствия, до смерти забил мужчину у одного из домов на улице Чаадаева в Пензе 18 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По делу об убийстве мужчины на улице Чаадаева в Пензе предъявлено обвинение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, на данный момент установлено, что в тот день потерпевший вместе с 61-летним знакомым распивал спиртное.

«К ним присоединился наглядно знакомый мужчина 1984 года рождения. Когда спиртное закончилось, последний потребовал приобрести еще алкоголя. Приятель погибшего ответил отказом, за что обвиняемый начал наносить ему удары руками и кирпичом по голове. Потерпевший попытался защитить друга, в связи с чем злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове неустановленным следствием предметом, причинив черепно-мозговую травму. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время устанавливается вред, причиненный второму мужчине — на основе полученных данных будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.
Актуальное
Читайте также
На полигоне «Пензаэнерго» открыта выставка оборудования, средств защиты и спецтехники Житель пензенского села избил мужчину до сотрясения мозга в ходе драки у бара
В Пензе опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов соцкультбыта В Пензе МУП по очистке города не смог доказать обоснованность платы за утилизацию отходов
Оппозиция намерена сместить Алтынбаева с поста главы администрации Лопатинского района Виктория Андреева вышла в финал ЧМ в смешанной эстафете
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама