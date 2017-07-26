По делу об убийстве мужчины на улице Чаадаева в Пензе предъявлено обвинение Криминал

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Обвинение в убийстве предъявлено мужчине, который, по версии следствия, до смерти забил мужчину у одного из домов на улице Чаадаева в Пензе 18 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, на данный момент установлено, что в тот день потерпевший вместе с 61-летним знакомым распивал спиртное.

«К ним присоединился наглядно знакомый мужчина 1984 года рождения. Когда спиртное закончилось, последний потребовал приобрести еще алкоголя. Приятель погибшего ответил отказом, за что обвиняемый начал наносить ему удары руками и кирпичом по голове. Потерпевший попытался защитить друга, в связи с чем злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове неустановленным следствием предметом, причинив черепно-мозговую травму. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время устанавливается вред, причиненный второму мужчине — на основе полученных данных будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила она.