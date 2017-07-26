Житель пензенского села избил мужчину до сотрясения мозга в ходе драки у бара Криминал

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Житель села Сканово Наровчатского района Пензенской области подозревается в причинении тяжких телесных повреждений 22-летнему мужчине из Наровчата в ходе ночной драки возле бара.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, 41-летний подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Предварительно установлено, что в ночное время возле бара в селе Большая Кавендра житель Сканово в ходе конфликта руками и ногами причинил потерпевшему телесные повреждения — многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга», — уточнили в ведомстве.

В полиции пояснили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.