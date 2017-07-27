В Никольске предъявлено обвинение разбойникам, привязавшим собутыльника скотчем к креслу Криминал

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Обвинение в разбойном нападении предъявлено двоим жителям Никольского района Пензенской области в возрасте 25 и 28 лет, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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Преступление было совершено в Никольске.

«Установлено, что злоумышленники пришли в гости к 58-летнему знакомому и распивали в его доме спиртное. После того, как хозяин уснул, мужчины решили похитить его имущество. В то время как потерпевший спал, они избили его, привязали скотчем к креслу и вставили в рот кляп. Дверь дома злоумышленники заперли изнутри, чтобы исключить внезапное появление посторонних», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что мужчины обнаружили в доме только продукты питания, которые намеревались унести с собой.

«Из надворных построек на территории домовладения они похитили алюминиевую посуду, флягу и чугунные горшки. Все эти вещи злоумышленники сложили во дворе, рассчитывая перевезти похищенное имущество на велосипеде, который нашли там же», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что разбойников спугнул знакомый потерпевшего, неожиданно пришедший в гости, и они вынуждены были через окно кухни скрыться с места преступления.

«Тем временем хозяин дома сумел избавиться от кляпа и стал звать на помощь. Так как входная дверь была заперта, знакомый проник в дом через окно и обнаружил связанным своего товарища, после чего сообщил о случившемся в полицию», — пояснили в УМВД.

В ведомстве отметили, что по отпечаткам стражи порядка установили личности злоумышленников: один из них был освобожден из мест лишения свободы в декабре 2016 года, а второй — за 1,5 месяца до совершения разбоя.

В полиции уточнили, что мужчины, которые были задержаны в лесу на окраине районного центра, в настоящее время заключены под стражу.