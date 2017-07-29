В Земетчино многодетная мать осуждена за кражу почти 80 тыс. рублей у двух пенсионеров Криминал

Земетчино, 29 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено цыганке, которая признана Земетчинским районным судом Пензенской области виновной в двух кражах.

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«4 мая она пришла к дому потерпевшего в селе Кириллово. Воспользовавшись отсутствием хозяев, через незапертую дверь она проникла в дом, где из стеклянной банки, находившейся под печью в кухне, похитила деньги в сумме 49 тыс. рублей и скрылась», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он добавил, что вторая кража была совершена 24 мая.

«Она пришла к дому селе Сядемка, где, воспользовавшись отсутствием хозяев, через незапертую дверь проникла в дом. Из картонной коробки возле печи злоумышленница похитила 30,5 тыс. рублей и скрылась», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд среди прочего учел наличие у женщины троих малолетних детей.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировал представитель суда.