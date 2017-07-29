15:26:34 Суббота, 29 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Земетчино многодетная мать осуждена за кражу почти 80 тыс. рублей у двух пенсионеров

14:58 | 29.07.2017 | Криминал

Печать

Земетчино, 29 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено цыганке, которая признана Земетчинским районным судом Пензенской области виновной в двух кражах.

В Земетчино многодетная мать осуждена за кражу почти 80 тыс. рублей у двух пенсионеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«4 мая она пришла к дому потерпевшего в селе Кириллово. Воспользовавшись отсутствием хозяев, через незапертую дверь она проникла в дом, где из стеклянной банки, находившейся под печью в кухне, похитила деньги в сумме 49 тыс. рублей и скрылась», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он добавил, что вторая кража была совершена 24 мая.

«Она пришла к дому селе Сядемка, где, воспользовавшись отсутствием хозяев, через незапертую дверь проникла в дом. Из картонной коробки возле печи злоумышленница похитила 30,5 тыс. рублей и скрылась», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, при назначении наказания суд среди прочего учел наличие у женщины троих малолетних детей.

«Приговор в законную силу не вступил», — резюмировал представитель суда.
Актуальное
Читайте также
Виктория Андреева вышла в финал ЧМ в кролевой эстафете Житель Малосердобинского района подозревается в избиении знакомой
Облизбирком зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборы в Заксобрание Жительница Заречного заплатила мошеннику 30 тыс. рублей за несуществующий принтер
В Пензенской области наказаны почти 70 водителей, не пропустивших пешеходов На стадионе «Зенит» в Пензе установят около 100 камер видеонаблюдения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама