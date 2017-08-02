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Убивший экс-супругу брата житель Кузнецка освобожден из под стражи в зале суда

17:01 | 02.08.2017 | Криминал

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Кузнецк, 2 августа 2017. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области, признанный виновным в убийстве бывшей супруги своего брата в состоянии аффекта, освобожден из-под стражи в зале суда.

Убивший экс-супругу брата житель Кузнецка освобожден из под стражи в зале суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сентябре 2016 года около своего дома мужчина в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, обусловленной систематическим аморальным поведением женщины и произошедшей ссорой, испытывая к ней личную неприязнь, вооружился ножом и нанес потерпевшей не менее 12 ударов в область грудной клетки, а также не менее двух ударов в область верхних конечностей. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте происшествия от массивной кровопотери», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, мужчина признал свою вину полностью.

«Потерпевшая на протяжении нескольких лет вступала в систематические конфликты с мужчиной, высказывая оскорбления и угрозы в его адрес, а также членов его семьи», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчине было назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

«Меру пресечения осужденному суд изменил на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда. Время содержания под стражей зачтено в срок отбытия наказания», — пояснил представитель суда.

Он добавил, что также мужчина обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и процессуальные издержки в 20 тыс. рублей.

«За потерпевшими также признано право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания имущественного вреда. Приговор не вступил в законную силу», — резюмировал собеседник агентства.
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