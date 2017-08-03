Руководство бековского сахзавода заподозрили в неуплате более 150 млн. рублей налогов Криминал

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту уклонения руководством ООО «Бековский сахарный завод», осуществляющего деятельность в Пензенской области, от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на прибыль организаций за 2013 и 2014 годы на общую сумму более 165 млн. рублей путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.