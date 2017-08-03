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Руководство бековского сахзавода заподозрили в неуплате более 150 млн. рублей налогов

16:54 | 03.08.2017 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту уклонения руководством ООО «Бековский сахарный завод», осуществляющего деятельность в Пензенской области, от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Руководство бековского сахзавода заподозрили в неуплате более 150 млн. рублей налогов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на прибыль организаций за 2013 и 2014 годы на общую сумму более 165 млн. рублей путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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