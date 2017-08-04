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В Пензе задержанный на угнанном мопеде подросток признался, что хотел продать его

10:11 | 04.08.2017 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. 17-летний житель Нижнеломовского района, задержанный полицейскими на угнанном мопеде в Пензе, признался, что хотел продать транспортное средство.

В Пензе задержанный на угнанном мопеде подросток признался, что хотел продать его. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, принадлежащий мужчине 1992 года рождения мопед был прикреплен цепочкой к столбу на улице Набережной реки Мойки, откуда впоследствии пропал.

«Сотрудники Госавтоинспекции на улице Долгорукова остановили разыскиваемое транспортное средство под управлением 17-летнего молодого человека. Он пояснил, что поздно вечером гулял в районе Сурского моста, увидел мопед, находившийся без присмотра, и решил его похитить. Для этого он разъединил звенья цепочки с помощью отвертки и откатил средство передвижения на небольшое расстояние», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что юноша завел мопед при помощи подручных средств, а затем спрятал его в лесополосе.

«Преступление подозреваемый совершил из корыстных целей. Украденный мопед он хотел продать, для чего на одном из сайтов разместил объявление. Затем он вернулся в лесополосу и решил покататься на похищенном транспортном средстве, после чего и был задержан», — уточнили в управлении.

В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — резюмировали в УМВД.
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