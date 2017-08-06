Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества, поверив в интерес ресторана к его меду Криминал

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. 57-летний житель Мокшанского района Пензенской области стал жертвой мошенника, поверив в то, что один из ресторанов готов купить у него мед по объявлению в интернете.

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«Ему позвонил неизвестный, который представился менеджером ресторана. Злоумышленник сказал, что организация намерена приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил собеседника назвать реквизиты банковской карты, а также коды подтверждения, которые поступят на телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что владелец объявления выполнил указания мошенника, после чего обнаружил списание со счета карты почти 14 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.