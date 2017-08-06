17:38:26 Воскресенье, 6 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества, поверив в интерес ресторана к его меду

11:36 | 06.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. 57-летний житель Мокшанского района Пензенской области стал жертвой мошенника, поверив в то, что один из ресторанов готов купить у него мед по объявлению в интернете.

Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества, поверив в интерес ресторана к его меду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ему позвонил неизвестный, который представился менеджером ресторана. Злоумышленник сказал, что организация намерена приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил собеседника назвать реквизиты банковской карты, а также коды подтверждения, которые поступят на телефон», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что владелец объявления выполнил указания мошенника, после чего обнаружил списание со счета карты почти 14 тыс. рублей.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
Основной объем работ во дворах нужно сделать до учебного года — мэр Пензы В день памяти Иоанна Оленевского прошла праздничная литургия в храме села Соловцовка
Детсад в Заре готовят к приему воспитанников В Пензенской области за полгода выявлено 1,6 тыс. незаконных нормативных правовых актов
Из окна квартиры на улице Антонова в Пензе выпал ребенок В Пензе участники автопробега «Берлин — Москва» узнали историю Спасского собора
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама