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В Пензенской области женщину осудили за попытку сжечь торгующий спиртным магазин

20:38 | 07.08.2017 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено судом жительнице рабочего поселка Сура Никольского района Пензенской области, пытавшейся сжечь магазин, в котором ее сожителю продавали алкоголь — как за наличные, так и «под запись».

В Пензенской области женщину осудили за попытку сжечь торгующий спиртным магазин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Преступление было совершено в период с 18.00 26 марта 2017 года до 7.45 следующего дня. Злоумышленница с целью уничтожения имущества индивидуального предпринимателя — здания магазина и товарно-материальных ценностей, находившихся в нем — собрала во дворе нежилого дома горючие материалы, которые подложила под металлические ставни к деревянной раме оконного проема магазина и подожгла. Увидев, что рама воспламенилась, женщина, не желая быть застигнутой на месте, скрылась», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он добавил, что по счастливой случайности пожар не распространился на все здание и огонь повредил только раму.

Представитель суда отметил, что до этого женщина не была судима, по месту жительства характеризовалась удовлетворительно.

«Судебное постановление обжаловано не было, и приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.
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