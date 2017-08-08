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Жителя Тульской области заподозрили в попытке дать взятку инспектору ДПС под Пензой

11:54 | 08.08.2017 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего жителя Тульской области, который подозревается в попытке дать взятку инспектору ДПС в Лопатинском районе Пензенской области.

Жителя Тульской области заподозрили в попытке дать взятку инспектору ДПС под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в начале августа мужчина лично передал инспектору в качестве взятки денежные средства в размере 1 тыс. рублей за прекращение производства по делу об административном правонарушении, а также разбирательства в части внесенных исправлений в полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что довести преступный умысел до конца водитель не смог, так как сотрудник ДПС деньги не принял и заявил о незаконных действиях в полицию.
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