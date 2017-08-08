В Наровчате ветврач оштрафован за ложь в справке об отсутствии лейкоза у коров Криминал

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей назначено ветеринарному врачу станции по борьбе с болезнями животных Наровчатского района Пензенской области, который признан судом виновным в служебном подлоге.

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«По просьбе руководителя одного из хозяйств мужчина внес в справку заведомо ложные сведения об отрицательном результате исследования на лейкоз у 34 коров, подлежащих отправке в другой регион для убоя», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он пояснил, что выданный документ дал хозяйству право на отправку крупно-рогатого скота за пределы Пензенской области, а ветврач получил надбавку к зарплате за счет средств от приносящей доход деятельности.

«Приговор вступил в законную силу», — отметил собеседник агентства.