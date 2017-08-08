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Задержан житель Пензы, разбивший стекло в чужой квартире и подравшийся с прохожим

17:13 | 08.08.2017 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области задержали 40-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений камнем разбил стекла в чужой квартире, а затем устроил драку с прохожим.

Задержан житель Пензы, разбивший стекло в чужой квартире и подравшийся с прохожим

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наряду вневедомственной охраны поступила информация от дежурного о том, что возле дома по улице Ворошилова происходит драка. Они прибыли на место, где обнаружили двоих мужчин, конфликтующих между собой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо дома, кинул камень в окно квартиры на первом этаже.

«Видя это, случайный прохожий не остался равнодушным и сделал хулигану замечание. Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку», — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что неоднократно привлекавшийся к административной ответственности злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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