IT-специалист из Пензы лишился более 1 тыс. фунтов, пытаясь трудоустроиться за границу Криминал

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. 30-летний житель Пензы перечислил мошенникам более 1 тыс. фунтов стерлингов, пытаясь устроиться на работу IT-специалистом за границу.

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«В 2015 году он разместил на различных сайтах объявления о поиске работы. В феврале 2017 года на его электронную почту поступило письмо на английском языке якобы от менеджера по работе с персоналом английской компании с приглашением на работу. В письме было указано, что часть затрат на переезд в Великобританию фирма берет на себя, однако 1 тыс. фунтов стерлингов новый сотрудник должен оплатить сам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в мае мужчина осуществил электронный перевод 71 тыс. рублей на имя неизвестного.

«Впоследствии от имени консультанта другой компании потерпевшему поступило письмо, в котором сообщалось, что необходимо дополнительно оплатить проживание в сумме 300 фунтов стерлингов. В июне он перевел незнакомцу 24 тыс. рублей, после чего на его запросы ответы больше не поступали», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в УМВД.