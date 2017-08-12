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Пензенская пенсионерка перечислила почти 700 тыс. рублей лжепрокурору из Москвы

15:37 | 12.08.2017 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. 61-летняя жительница Пензы перечислила 691 тыс. рублей мошеннику, представившемуся работником прокуратуры из Москвы.

Пензенская пенсионерка перечислила почти 700 тыс. рублей лжепрокурору из Москвы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На домашний телефон женщины позвонил неизвестный, который представился работником прокуратуры Москвы. Он сказал, что собеседнице положена денежная компенсация за моральный вред, причиненный работниками медицинской клиники, но для получения денег ей необходимо перечислить средства для оплаты налога», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям звонившего, женщина в течение недели перевела на имя неизвестного деньги.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в управлении.
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