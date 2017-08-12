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В Башмаково завели дело на мужчину, дважды попавшегося на пьяной езде

17:04 | 12.08.2017 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 53-летнего жителя Земетчинского района Пензенской области, который был задержан в Башмаково при управлении автомобилем «ВАЗ» в состоянии опьянения.

В Башмаково завели дело на мужчину, дважды попавшегося на пьяной езде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее этот гражданин уже был подвергнут административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что дело в отношении мужчины возбуждено по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 2 лет», — резюмировали в полиции.
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