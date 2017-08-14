На жительницу Кузнецка завели дело за склонение дочери к употреблению алкоголя Криминал

Кузнецк, 14 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Кузнецка Пензенской области 1979 года рождения, которая подозревается в вовлечении несовершеннолетней дочери в систематическое употребление спиртного.

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«Установлено, что в июле женщина неоднократно приобретала пиво, после чего совместно с несовершеннолетней дочерью его распивала, доводя последнюю до состояния алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, женщина осознавала, что наносит вред здоровью, а также физическому, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетней.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Кузнецка», — отметила собеседница агентства.