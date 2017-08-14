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В Пензенской области за полгода более 40 человек осуждены за коррупционные преступления

10:16 | 14.08.2017 | Криминал

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. 44 человека осуждены в Пензенской области за преступления коррупционной направленности в I полугодии 2017 года.

В Пензенской области за полгода более 40 человек осуждены за коррупционные преступления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, шесть человек признаны виновными в получении взятки, 16 — в совершении мошенничества с использованием служебного положения, девять — в присвоении вверенных средств, трое — в коммерческом подкупе, по одному — в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения.

«Обвинительные приговоры вынесены в отношении четверых сотрудников полиции, троих работников учреждений образования, четверых депутатов представительного органа местного самоуправления, главы сельской администрации, 12 руководителей организаций и учреждений, адвоката, а также муниципальных и государственных служащих», — уточнила она.
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