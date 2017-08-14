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Под Пензой пенсионерка лишилась около 100 тыс. рублей после общения на сайте знакомств

13:03 | 14.08.2017 | Криминал

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. 56-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области лишилась 95 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника во время общения на сайте знакомств.

Под Пензой пенсионерка лишилась около 100 тыс. рублей после общения на сайте знакомств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина познакомилась с мужчиной по имени Сергей, с которым длительное время переписывалась. Месяц спустя он позвонил ей на сотовый телефон и попросил назвать номер банковской карты и код подтверждения для перечисления денег. После того, как пенсионерка предоставила сведения, на ее телефон поступило SMS о снятии 19 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на следующий день злоумышленник вновь позвонил и предложил проверить баланс банковской карты.

«Женщина обнаружила, что на нее поступило 76 тыс. рублей. По просьбе Сергея гражданка сняла эти деньги и перевела на счет номера сотовой связи, указанного собеседником. Впоследствии она выяснила, что с ее банковских счетов было списано 95 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.
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