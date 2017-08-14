Под Пензой пенсионерка лишилась около 100 тыс. рублей после общения на сайте знакомств Криминал

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. 56-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области лишилась 95 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника во время общения на сайте знакомств.

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«Женщина познакомилась с мужчиной по имени Сергей, с которым длительное время переписывалась. Месяц спустя он позвонил ей на сотовый телефон и попросил назвать номер банковской карты и код подтверждения для перечисления денег. После того, как пенсионерка предоставила сведения, на ее телефон поступило SMS о снятии 19 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на следующий день злоумышленник вновь позвонил и предложил проверить баланс банковской карты.

«Женщина обнаружила, что на нее поступило 76 тыс. рублей. По просьбе Сергея гражданка сняла эти деньги и перевела на счет номера сотовой связи, указанного собеседником. Впоследствии она выяснила, что с ее банковских счетов было списано 95 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в пресс-службе.