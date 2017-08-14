Под Пензой попавшемуся на пьяной езде мотоциклисту грозит штраф до 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 2 лет грозит 28-летнему жителю села Поим Белинского района Пензенской области, который управлял мотоциклом ИЖ «Планета-5» в состоянии опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Ранее гражданин уже был подвергнут административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что мужчина, который до этого привлекался к уголовной ответственности, теперь ответит перед законом за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».