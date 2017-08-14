Жительница Подмосковья подозревается в краже 350 тыс. рублей у пенсионерки из Пензы Криминал

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Жительница Подмосковья задержана в Саратовской области по подозрению в краже 350 тыс. рублей из квартиры 77-летней пенсионерки в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница подошла к потерпевшей на улице и представилась родственницей.

«Под предлогом возврата денег, которые она якобы брала в долг у сестры пенсионерки, женщина прошла в ее квартиру. Пенсионерка показала полку, на которой хранила свои сбережения, и попросила положить наличные на обозначенное место. Подозреваемая отвлекла внимание хозяйки квартиры и похитила крупную сумму», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

«Она призналась в содеянном и частично возместила потерпевшей причиненный ущерб», — уточнили в пресс-службе.

В УМВД добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.