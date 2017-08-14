Двое мужчин получили условные сроки за организацию азартных игр в центре Пензы Криминал

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет и 1 года 4 месяцев лишения свободы условно назначено двоим мужчинам, которые признаны судом виновными в незаконной организации азартных игр в центре Пензы — неподалеку от областного драматического театра имени А.В. Луначарского и торгового центра «Пассаж».

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«В сентябре 2016 года в арендованном помещении по адресу: Пенза, улица Московская, 88Б, один из обвиняемых организовал игорный бизнес и стал незаконно осуществлять указанную деятельность», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что злоумышленник купил соответствующее оборудование в интернете, а для карточной игры «Покер» взял его в аренду.

«Следует отметить, что с целью обеспечения безопасности и конспирации была организована система прохода посетителей в помещение путем отправки предварительных SMS-сообщений и интернет-рассылки с уведомлением о дате и времени проведения игры постоянным клиентам. Кроме того, входная дверь заведения была снабжена запирающим устройством с дистанционным управлением с целью исключения пропуска «посторонних» лиц», — отметила собеседница агентства.

Юлия Пилясова добавила, что незаконная деятельность была пресечена в феврале 2017 года.

Приговором суда мужчины были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».