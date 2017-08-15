Житель Пензенской области отправится в колонию строгого режима за угрозу убить человека Криминал

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым угрожавший убить человека житель Наровчатского района Пензенской области проведет в колонии строгого режима 1 год и 3 месяца, вступил в законную силу.

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«В апреле 2017 года мужчина, находясь на улице села, угрожал убить свою сожительницу. Чтобы подкрепить свои слова делом, он поднял с земли обломок кирпича и, намахнувшись в сторону потерпевшей, стал к ней приближаться», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он пояснил, что потерпевшая укрылась в квартире подруги, а затем обратилась в полицию.

«Мужчина ранее был осужден за незаконный сбыт наркотиков и склонение к потреблению запрещенных веществ, за что отбывал наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В декабре 2016 года оставшаяся часть наказания была заменена ограничением свободы», — отметил собеседник агентства.

По его словам, окончательное наказание было назначено злоумышленнику с учетом этого обстоятельства.

«Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его, однако жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения», — сказал представитель Наровчатского районного суда.