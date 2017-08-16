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Под Пензой выявлена незаконная добыча песка

16:33 | 16.08.2017 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники Минлесхоза Пензенской области выявили незаконную добычу песка на территории Большевьясского сельсовета Лунинского района.

Под Пензой выявлена незаконная добыча песка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она велась примерно в 100 метрах к югу от Дмитриевской церкви села Лесной Вьяс. Нарушенная площадь составляет более четверти гектара, глубина отработки — более 2 метров. Примерно в 50 метрах от места незаконной добычи проходит подземный газопровод высокого давления», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза.

В ведомстве уточнили, что на месте обнаружены свежие следы работы большегрузной техники, которые свидетельствуют о ведении незаконной деятельности в 2017 году.

«Информация направлена в адрес главы администрации Лунинского района Алексея Атясова для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами и при установлении непосредственного правонарушения — для незамедлительного обращения в органы полиции», — пояснили в министерстве.
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