В Пензенской области женщина вырастила почти 300 кустов мака Криминал

Лунино, 16 августа 2017. PenzaNews. 48-летняя жительница Лунинского района Пензенской области подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

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«Установлено, что гражданка на своем приусадебном участке выращивала 290 кустов мака, которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по результатам экспертного исследования растения определены как наркосодержащие.

«Санкция ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — резюмировали в полиции.