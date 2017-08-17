За кражу инструментов и угрозу убийством житель Шемышейки приговорен к работам Криминал

Шемышейка, 17 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 320 часов обязательных работ назначено жителю Шемышейки Пензенской области, который признан судом виновным в краже и угрозе убийством.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте мужчина дернул навесной замок на входных воротах чужого гаража, взломав его, после чего незаконно проник в помещение, откуда похитил набор резьбонарезного инструмента в кейсе. Материальный ущерб составил 1 тыс. 398 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

Он уточнил, что в июне житель Шемышейки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с мужчиной свалил его на диван и сказал: «Я тебя убью».

«При этом он склонился над потерпевшим и замахнулся в область его головы кухонным ножом, ударив им рядом с головой, в связи с чем потерпевший реально воспринял угрозу убийством», — отметил собеседник агентства.

По его словам, мужчина свою вину признал полностью.

«Приговор в апелляционном порядке обжалован не был, вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.