В Пензе возбуждено дело по факту похищения женщины с применением насилия и оружия Криминал

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту похищения 29-летней жительницы Пензы с применением насилия и оружия.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова, по подозрению в совершении преступления задержаны 25-летний мужчина и 36-летняя женщина.

«По предварительной версии, женщина, желая выяснить отношения со своей соперницей, попросила помочь ей в этом знакомого. 8 августа подозреваемые встретились с потерпевшей на улице Мира, где под надуманным предлогом предложили ей сесть в автомобиль. После этого, испытывая личную неприязнь, женщина указала водителю, чтобы он тронулся с места. Подозреваемые вывезли девушку в лесной массив, где привязали к дереву. Кроме того, женщина по пути следования, а также в лесу причинила потерпевшей телесные повреждения ножом», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, когда подозреваемые покинули место преступления, девушке удалось высвободиться и сообщить близким о своем местонахождении.

«В тот же день от нее поступило заявление в правоохранительные органы. Подозреваемые допрошены, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила Юлия Пилясова.

Она отметила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.