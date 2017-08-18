Житель Пензы проведет в колонии 3 года за мошенничество при организации праздников Криминал

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде трех лет лишения свободы назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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«Имея навыки по организации и проведению развлекательных мероприятий, он ввел женщину в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив ей вложить денежные средства в организованные им развлекательные мероприятия, которые носят коммерческий характер, а затем поделить прибыль. Женщина согласилась с его предложением и передала ему денежные средства на общую сумму 33 тыс. рублей, которые он похитил и распорядился по своему усмотрению, не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда.

Он добавил, что аналогичным образом осужденный украл у двоих граждан 15 тыс. рублей и 47 тыс. рублей за проведение новогоднего детского мероприятия для детей сотрудников одной из компаний.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.