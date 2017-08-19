В Пензенской области до 300 тыс. рублей штрафа грозит нетрезвому водителю скутера Криминал

Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 2 лет грозит 28-летнему жителю деревни Апраксино Колышлейского района Пензенской области, управлявшему скутером в нетрезвом виде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Ранее гражданин уже был подвергнут административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после того, как мужчина повторно попался на пьяной езде, было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».