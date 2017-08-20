В Пензе пенсионер стал жертвой мошенничества при продаже гаража через интернет Криминал

Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. 60-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества, пытаясь продать гараж через интернет.

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«Он разместил объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести недвижимость и под предлогом внесения предоплаты необходимо продиктовать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что после того, как мужчина предоставил запрашиваемые сведения, он обнаружил списание с карты 34 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в управлении.