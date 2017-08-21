В Пензенской области мужчина осужден за кражу икон и денег из церкви Криминал

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей назначено мужчине, который признан судом виновным в краже двух икон и денег из церкви, расположенной в селе Малая Ижмора Пензенской области.

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«Ночью 21 мая мужчина на своей машине приехал к зданию церкви, арматурорезом перекусил дужку замка на входных воротах и проник внутрь. Оттуда он похитил Казанскую икону Божией Матери, икону «Покров Пресвятой Богородицы», а также 600 рублей разменной монеты», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он уточнил, что причиненный церкви материальный ущерб составил 105 тыс. 600 рублей.

«При назначении наказания суд учел смягчающие по делу обстоятельства: наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также личность подсудимого», — отметил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.