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В Пензенской области мужчина осужден за кражу икон и денег из церкви

17:13 | 21.08.2017 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей назначено мужчине, который признан судом виновным в краже двух икон и денег из церкви, расположенной в селе Малая Ижмора Пензенской области.

В Пензенской области мужчина осужден за кражу икон и денег из церкви

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ночью 21 мая мужчина на своей машине приехал к зданию церкви, арматурорезом перекусил дужку замка на входных воротах и проник внутрь. Оттуда он похитил Казанскую икону Божией Матери, икону «Покров Пресвятой Богородицы», а также 600 рублей разменной монеты», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он уточнил, что причиненный церкви материальный ущерб составил 105 тыс. 600 рублей.

«При назначении наказания суд учел смягчающие по делу обстоятельства: наличие малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также личность подсудимого», — отметил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.
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