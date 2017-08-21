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Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома

18:13 | 21.08.2017 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пачелмского района Пензенской области, который признан судом виновным в поджоге дом своей бывшей возлюбленной.

Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда, мужчина пошел на преступление из-за неприязни к владелице дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«С целью реализации преступного умысла он взял из своего дома ключи от дома потерпевшей, открыл ими входную дверь, после чего, зашел в дом, где при помощи принесенного бензина и спичек, совершил поджог находившегося внутри дома имущества», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что дом, стоимостью более 450 тыс. рублей, сгорел полностью.

«Мужчина по месту жительства характеризуется положительно, жалоб на его поведение не поступало, воспитывает несовершеннолетнего сына 2014 года рождения, матерью которого является потерпевшая. По месту работы также характеризуется положительно, ранее к административной ответственности не привлекался», — отметил представитель суда.

Он добавил, что приговор вступил в законную силу.
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