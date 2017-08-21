Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража Криминал

Кузнецк, 21 августа 2017. PenzaNews. 69-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 87 тыс. рублей, пытаясь продать гараж через интернет.

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«Женщина разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести недвижимость и под предлогом перечисления предоплаты попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, пенсионерка подключила услугу «Мобильный банк» к номеру, указанному мужчиной.

«После этого она поняла, что со счета его банковской карты списаны 7 тыс. рублей, а со сберегательного вклада — 80 тыс. рублей», — добавили в полиции.

«По данному факту проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.