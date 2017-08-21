22:28:33 Понедельник, 21 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража

19:56 | 21.08.2017 | Криминал

Печать

Кузнецк, 21 августа 2017. PenzaNews. 69-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 87 тыс. рублей, пытаясь продать гараж через интернет.

Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести недвижимость и под предлогом перечисления предоплаты попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, пенсионерка подключила услугу «Мобильный банк» к номеру, указанному мужчиной.

«После этого она поняла, что со счета его банковской карты списаны 7 тыс. рублей, а со сберегательного вклада — 80 тыс. рублей», — добавили в полиции.

«По данному факту проводится проверка. Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа
Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома Жительнице Пензы исполнилось 100 лет
В Пензенской области за 7 месяцев выявлено более 200 случаев заболевания туберкулезом Жителей ряда населенных пунктов Пензенской области предупредили об отключении газа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама