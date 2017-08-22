Подросток из Пензы подозревается в убийстве мужчины в Подмосковье Криминал

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. 15-летний житель Пензы задержан по подозрению в убийстве мужчины, тело которого с колото-резаным ранением шеи было обнаружено недалеко от водоема в селе Растуново в Домодедово вечером во вторник, 22 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Московской области.

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«На допросе подозреваемый, полностью признавший свою вину, сказал следователю, что убийство было совершено им в ходе ссоры во время совместного распития спиртного с потерпевшим», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в следственном управлении.