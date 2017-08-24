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Житель Каменки осужден за повторное управление машиной в нетрезвом виде

09:25 | 24.08.2017 | Криминал

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Каменка, 24 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 480 часов исправительных работ назначено 40-летнему жителю города Каменки Пензенской области, который признан судом виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и применении насилия в отношении полицейского.

Житель Каменки осужден за повторное управление машиной в нетрезвом виде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2015 году решением суда мужчина был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. В том же году он был осужден мировым судьей за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Однако это не помешало ему вновь сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения — вечером 11 февраля, предварительно употребив спиртное, он передвигался по улицам Каменки на автомобиле «ВАЗ-210930», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что через непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками отдела полиции Каменского района.

«Злоумышленник, не желая быть вновь привлеченным к административной и уголовной ответственности, решил скрыться от сотрудников правоохранительных органов. С этой целью он причинил одному из полицейских телесные повреждения — сотрясение головного мозга, ссадины и кровоподтеки рук и ног», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний.

«Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала Татьяна Махницкая.
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