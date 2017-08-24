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В Пензе дворник изрисовал краской мешавшие ему машины

15:40 | 24.08.2017 | Криминал

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Дворник организации по продаже нефтепродуктов, расположенной на улице Нейтральной в Пензе, подозревается в умышленном повреждении автомобилей своих коллег, мешавших ему выполнить свою работу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе дворник изрисовал краской мешавшие ему машины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В обед владельцы подошли к своим машинам и обнаружили повреждения. На одной из иномарок краской была нарисована цифра «3», а на другой — «1». Кроме того, на одном из транспортных средств также были закрашены регистрационные знаки и фары. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленника, превысил 28 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что, как впоследствии выяснилось, дворник организации вышел на работу в свой выходной, чтобы завершить дела, на которые раньше не хватало времени — в частности, покрасить бордюры на парковке.

«Автомобили потерпевших, припаркованные вплотную к бордюру, мешали ему. Мужчина разозлился и совершил порчу имущества коллег, а затем направился в другое место для продолжения хозяйственных работ. Когда владельцы обнаружили, что произошло с их машинами и сообщили о случившемся руководству организации, злоумышленник пытался исправить ситуацию. Однако при использовании жидкости для удаления краски произошла порча лакокрасочного покрытия автомобилей», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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