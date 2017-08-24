Житель Пензы предстанет перед судом за экстремистские записи в соцсети Криминал

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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«Следствием установлено, что с июня 2013 года по ноябрь 2014 года обвиняемый, находясь у себя дома в Пензе, с персонального компьютера разместил на своей странице в социальной сети в интернете аудио- и видеозаписи экстремистского характера и хранил их на сайте до апреля 2017 года. Следует отметить, что его страница была доступна для неопределенного круга лиц», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в данных материалах содержатся признаки унижения достоинства, возбуждения ненависти и вражды к группе лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии.