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Житель Пензенской области обвиняется в убийстве отца

17:04 | 26.08.2017 | Криминал

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. 23-летний житель Камешкирского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца.

Житель Пензенской области обвиняется в убийстве отца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием установлено, что вечером 23 января 2017 года мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, находясь на кухне, схватил нож и нанес им несколько ударов по телу отца. Осознав, что он натворил, и испугавшись привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник скрылся с места преступления. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что сына задержали на следующий день и заключили под стражу.

«Органом следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению убийства. В ходе расследования он полностью признал вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.
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