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В Сосновоборском районе мужчина получил условный срок за изготовление и хранение оружия

12:55 | 27.08.2017 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года назначено мужчине в Сосновоборском районе Пензенской области за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

В Сосновоборском районе мужчина получил условный срок за изготовление и хранение оружия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В мае 2017 года, находясь у себя дома, он при помощи ножа выточил из деревянного бруска фрагмент, похожий на рукоять оружия, в который вставил и закрепил металлическую трубку. Из шпингалета, снятого с оконной рамы, и пружины мужчина изготовил ударно-спусковое устройство», — пояснил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сосновоборского районного суда.

Он отметил, что, по заключению эксперта, данное устройство является гладкоствольным, однозарядным огнестрельным оружием, пригодным для заряда монтажными патронами.

«После сборки мужчина неоднократно его использовал у себя во дворе, стреляя по различным предметам, и незаконно храня его дома, под диваном», — уточнил собеседник агентства.
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