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В Пензе глава профсоюза оштрафован на 100 тыс. рублей за махинацию с новогодними подарками

15:13 | 28.08.2017 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено председателю профсоюзной организации одного из предприятий Пензы, который признан судом виновным в мошенничестве с закупкой новогодних подарков.

В Пензе глава профсоюза оштрафован на 100 тыс. рублей за махинацию с новогодними подарками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Зная о том, что индивидуальный предприниматель реализует новогодние подарки по цене 100 рублей за штуку, мужчина предложил ему заключить договор на поставку 750 наборов в адрес предприятия. При этом он попросил бизнесмена указать в договоре цену в 150 рублей за подарок. Разницу между фактической стоимостью новогодних подарков и указанной в договоре предприниматель, не осведомленный о преступных намерениях мужчины, передал председателю профсоюза», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

Он пояснил, что злоумышленник перечислил бизнесмену со счета профсоюзной организации 112,5 тыс. рублей, а предприниматель вернул ему 35 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.
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