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Заключен под стражу мужчина, до смерти забивший знакомого табуретом в центре Пензы

18:02 | 28.08.2017 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Мужчина 1975 года рождения, обвиняемый в смерти знакомого, найденного мертвым у дома на улице Урицкого в Пензе, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Заключен под стражу мужчина, до смерти забивший знакомого табуретом в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, тело потерпевшего было обнаружено в минувшую субботу, 26 августа.

«Установлено, что в ночь на 21 августа мужчины распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил деревянный табурет и нанес им несколько ударов по голове и телу потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — резюмировала Татьяна Махницкая.
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