Заключен под стражу мужчина, до смерти забивший знакомого табуретом в центре Пензы Криминал

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Мужчина 1975 года рождения, обвиняемый в смерти знакомого, найденного мертвым у дома на улице Урицкого в Пензе, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, тело потерпевшего было обнаружено в минувшую субботу, 26 августа.

«Установлено, что в ночь на 21 августа мужчины распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил деревянный табурет и нанес им несколько ударов по голове и телу потерпевшего», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — резюмировала Татьяна Махницкая.