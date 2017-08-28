Сердобский бизнесмен подозревается в присвоении пособий на трудоустройство безработных Криминал

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», возбуждено в отношении директора одной из организаций в Сердобском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, девять безработных граждан получили от ГКУ «Центр занятости населения Сердобского района» государственное пособие, выделяемое на содействие самозанятости, в размере 58 тыс. 800 рублей каждому. После этого указанные лица, являясь учредителями общества с ограниченной ответственностью, внесли в кассу организации в общей сложности 529 тыс. 200 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что руководитель компании израсходовал часть денег на нужды организации — приобретение животных, птиц, зерна и пшеницы, а оставшиеся — в размере 146 тыс. рублей — присвоил.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.