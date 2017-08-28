23:57:55 Понедельник, 28 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие после реставрации исторического здания, в котором будет находиться суд. Пенза, 28 августа 2017 г.

Сердобский бизнесмен подозревается в присвоении пособий на трудоустройство безработных

19:56 | 28.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», возбуждено в отношении директора одной из организаций в Сердобском районе Пензенской области.

Сердобский бизнесмен подозревается в присвоении пособий на трудоустройство безработных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, девять безработных граждан получили от ГКУ «Центр занятости населения Сердобского района» государственное пособие, выделяемое на содействие самозанятости, в размере 58 тыс. 800 рублей каждому. После этого указанные лица, являясь учредителями общества с ограниченной ответственностью, внесли в кассу организации в общей сложности 529 тыс. 200 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что руководитель компании израсходовал часть денег на нужды организации — приобретение животных, птиц, зерна и пшеницы, а оставшиеся — в размере 146 тыс. рублей — присвоил.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Жителей домов на улицах Павлушкина и Уральской в Пензе ждет плановое отключение газа В Пензенскую область поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых
Заключен под стражу мужчина, до смерти забивший знакомого табуретом в центре Пензы Мэр Кузнецка предложил создать общественные советы при учреждениях культуры и спорта
В Кузнецком районе несколько сел на время останутся без газа В Пензе первомайский отдел приставов переехал на улицу Маршала Крылова
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама