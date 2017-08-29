Жителя Пачелмского района будут судить за смерть матери Криминал

Пачелма, 29 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении жителя Пачелмского района Пензенской области, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его матери, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«Установлено, что в ночь на 26 июня мужчина 1986 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью 1961 года рождения. Он разозлился на потерпевшую за то, что она в ходе конфликта оскорбила его нецензурными выражениями. Мужчина схватил нож и нанес им удар в область бедра матери», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что обвиняемый сразу же обратился за помощью к местному фельдшеру, однако спасти женщину не удалось.

«Потерпевшая скончалась от полученного колото-резаного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей», — уточнила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, мужчина был сразу же задержан.

«В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал полностью», — отметила она.