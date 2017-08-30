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В Пензе сотрудница сотовой компании обвиняется в передаче данных о звонках абонента

17:10 | 30.08.2017 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Молодая женщина из Пензы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

В Пензе сотрудница сотовой компании обвиняется в передаче данных о звонках абонента

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием установлено, что женщина, являясь специалистом одного из операторов сотовой связи, при трудоустройстве взяла на себя обязательство о сохранении конфиденциальной информации, которая станет ей известна в связи с исполнением трудовых обязанностей. Однако в период с ноября 2016 года по январь 2017 года она, действуя в нарушение должностной инструкции, по просьбе знакомой предоставляла ей сведения о соединениях абонентского номера, зарегистрированного на супруга последней», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что тем самым злоумышленница нарушила право мужчины на тайну телефонных переговоров.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.
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